Young Lions eindigen achtste op EK U20 basketbal

Op het EK U20 in het Montenegrijnse Podgiroca eindigden de Young Lions U20 op de achtste plaats. De laatste klassementswedstrijd bracht een 93-77 nederlaag tegen Kroatië. Omdat de Young Lions in de top 8 eindigen blijven ze in de A-divisië.

De laatste twee wedstrijden van het EK U20 brachten voor België twee nederlagen. Tegen Turkije werd na één verlenging met 78-75 verloren en in de slotpartij versus Kroatië met 93-77. Sean Pouedet (17 punten, 5 rebounds, 8 assists), Siebe Ledegen (17 punten) en Thijs De Ridder (9 punten en 14 rebounds) waren de sterkhouders bij de Young Lions. De ploeg van coach Steve Ibens eindigt dus in de top 8! Enerzijds mag het terugblikken op een meer dan geslaagde campagne en anderzijds is België bij de U20 zeker van een stek in de A-divisie. Belangrijk voor de volgende jeugdlichtingen. Zij kunnen op het hoogste Europese vlak ervaring blijven tanken.