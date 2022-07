Jacht op onbekende brandstichter na dodelijke brand in Aarschots rusthuis

Een dode, 11 mensen in ziekenhuis, 162 geëvacueerden en een onbekende brandstichter. Tot daar de balans na de brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot. — © BELGA

Probeerde de brandstichter in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot eerder al toe te slaan? Het gerecht onderzoekt waarom het brandalarm de dagen voordien al tweemaal eerder afging. Ook in de bestuurskamer was het onrustig, met het ontslag van de directeur. De onbekende brandstichter wist waar hij moest toeslaan: in de afgelegen bergingsruimte op de tweede verdieping. Jef Bruyninckx (88), amper twee maand in het rusthuis, maakte geen schijn van kans door de felle brand.