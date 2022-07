Jennifer Lopez gaat naakt in campagne voor haar cosmeticamerk JLO Beauty

Een nieuwe week, een nieuwe verrassing. Niet alleen is de zangeres vandaag/zondag jarig, ze komt ook meteen met een nieuw verzorgingsproduct op de proppen. Met JLo Body by JLo Beauty Firm + Flaunt Targeted Booty Balm kiest ze resoluut voor een crème, heilzaam voor onze billen. En die zet ze zelf graag in de kijker door naakt te gaan in het promotiefilmpje.

De kersverse echtgenote van Ben Affleck, het paar stapte vorige week in het huwelijksbootje in Las Vegas, mag zondag 53 kaarsjes uitblazen en trakteert haar fans op een nieuw verzorgingsproduct. Met JLo Body by JLo Beauty Firm + Flaunt Targeted Booty Balm legt ze duidelijk de klemtoon op de billen. “Het is een van de zones waar heel wat mensen maar wat graag een verzorgingsproduct voor willen”, zegt ze in een interview met People. “Maar er was helemaal niets op de markt.”

Lopez zegt dat dit product iets is waar ze haar hele leven over heeft nagedacht, omdat ze haar eigen moeder zag worstelen met cellulitis en zich gefrustreerd voelde door het gebrek aan oplossingen. “Ik herinner me dat ze wenste dat er een magische formule was die het zou laten verdwijnen. “En de waarheid is dat we weten dat dat niet bestaat.”

Maar samen met een team wetenschappers hebben ze een product ontwikkeld dat degelijke resultaten aflevert. “Het verbetert de huid echt. De aanwezigheid van roze pepers doet striae vervagen en door de cafeïne wordt de huid strakker.” Andere ingrediënten zijn onder meer sheaboter en hyaluronzuur.

De crème is te koop op de website van haar merk en kost 65 dollar, omgerekend zo’n 63 euro.