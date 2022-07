Wéér heeft Max Verstappen een race gewonnen die eigenlijk naar Ferrari had moeten gaan. Dit keer ging Charles Leclerc vanuit leidende positie in de fout. Met 63 punten voorsprong krijgen we een nieuwe Verstappen te zien. Eentje die kan wachten, die met zijn verstand rijdt en niet per se hoeft elke keer hoeft te winnen.