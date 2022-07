BK MOUNTAINBIKE. Jens Schuermans evenaart record van Sven Nys en pakt vijfde Belgische titel

Titelverdedigers Jens Schuermans en Emeline Detilleux zijn er zondag in geslaagd opnieuw de tricolore truien mee naar huis te nemen na het Belgisch kampioenschap mountainbike crosscountry in Houffalize. De crosscountry is de olympische afstand van het mountainbiken.

In een warm en stoffig Houffalize maakte Schuermans op een veeleisend parcours het verschil in de tweede wedstrijdhelft, waarin de 29-jarige Maasmechelaar concurrent Pierre de Froidmont achter zich liet. Aan het eind had Schuermans 39 seconden voorsprong op de Waal. Veldrijder Jens Adams won op ruime achterstand de strijd voor de derde plek voor Erno McCrae. Laurens Sweeck was vijfde.

Bij de vrouwen kreeg uittredend kampioene Emeline Detilleux met pech af te rekenen, in de vorm van een gekanteld stuur vroeg in de wedstrijd. De ervaren Githa Michiels ging zo naar de leiding, maar de 22-jarige Naamse Detilleux ging in de finale toch weer op en over de tweevoudige olympische atlete. Op de finish zat er 0:47 tussen de twee. Brons ging naar Steffi Witvrouwen.

In de jeugdcategoriën pakte Jari Van Lee goud bij de aspiranten, Fleur Moors won zilver bij de juniors. Lies’l Schevenels en de broers Matiz en Zander Tielens waren goed voor brons.