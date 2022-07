Gele trui Jonas Vingegaard vol lof over Wout van Aert tijdens slotceremonie Tour de France: “Hij is de beste renner ter wereld”

LEES OOK. UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 21. Jasper Philipsen wint koninklijke spurt, zesde Belgische ritzege in Parijs

“Dit is ongelofelijk: ik heb zonet de Tour gewonnen. Niets kan nu nog foutlopen. Ik zit hier nu met mijn dochter bij me: het is echt een fantastisch gevoel”, aldus de kersverse winnaar van de Tour de France tijdens zijn flashinterview. “Dit is de grootste wielerwedstrijd van het jaar, de grootste die je kan winnen. Niemand kan me dit nog afpakken. Ik had altijd het gevoel dat ik minstens voor het geel kon vechten. Maar vanaf die overwinning op de Hautacam begon ik er echt in te geloven. Toen wist ik dat er al iets serieus moest misgaan om niet meer te winnen. Ik geloofde er altijd in, maar vanaf dan nog meer.”

Aan steun ook geen gebrek voor Vingegaard in deze Tour: heel wat Denen zakten af naar Frankrijk om er hun nationale wielerheld aan het werk te zien. “Ze waren fantastisch. Veel Denen wilden mij in het geel zien reden. Ik apprecieer dat enorm en wil elke Deen bedanken die mij toegejuicht heeft. Het betekent echt alles voor mij.”

Wat er nu nog op de planning staat? “Dinsdag ga ik naar Nederland om daar wat te vieren, woensdag trek ik naar Kopenhagen en donderdag naar het stadje waar ik woon. En daarna? Dan ga ik gewoon een weekje in mijn zetel zitten. Ik wil nu gewoon wat vieren en relaxen, maar ik ben ook hongerig naar meer”, sloot de Deen af met een ambitieuze noot.

© EPA-EFE

“Van Aert is de beste ter wereld”

Ook tijdens de officiële slotceremonie gaf de Deen nog een speech. En daarin had hij heel wat lof voor Wout van Aert. “Het was een van de grootste ervaringen van mijn leven om in Denemarken de Tour te kunnen starten, dus bedankt aan de organisatie om de Tour naar daar te brengen. Ook het team wil ik bedanken voor alles. We hadden een plan en volgden het tot in de puntjes op. Het was een ongelofelijk verhaal, we hebben het geflikt. Alle renners waren fenomenaal. De crash van Primoz (Roglic, red.) was hard, maar hoe we reageerden was straf en sterk. Hetzelfde bij Steven (Kruijswijk, red.): fantastisch in de bergen, maar hij moest de Tour ook verlaten. Ook Nathan (Van Hooydonck, red.) kon de Tour niet uitrijden: hij was erg sterk in de eerste week. En dan hebben we ook nog Wout van Aert: de beste renner in de wereld. Hij is echt ongelofelijk. Ook bedankt aan Tiesj Benoot, Sepp Kuss en Christophe Laporte, een fenomenale helper. Bedankt aan het hele team en iedereen achter de schermen. Maar mijn grootste dank gaat naar mijn voor mijn vrouw en mijn dochter: zonder hen kon ik dit niet realiseren. Ik hou van jullie.”

Tadej Pogacar: “Als ik de Tour niet eerder had gewonnen, was dit de beste dag van mijn leven”

Jasper is goede vriend. Wou nog zelfde team, maar ik ben erg blij om hem twee keer te zien winnen.

Als ik de Tour de France niet eerder twee keer had gewonnen, was dit beste dag van mijn leven. Maar eigenlijk is het gevoel nu niet veel anders dan toen ik won. Volgend jaar kom ik terug, en dan zal ik extra gemotiveerd zijn. Ik hou echt van deze sport. En ik ben enorm blij voor Jasper (Philipsen, red.). Hij is een goede vriend, dus het is fantastisch dat hij twee ritten kon winnen in deze Tour.

