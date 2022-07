Jasper Philipsen kan zijn geluk niet op na ritzege op Champs-Elysées: “Kinderdroom die uitkomt”

De cirkel is rond in de Tour de France: we begonnen met een Belgische ritzege na de fenomenale tijdrit van Yves Lampaert, en we eindigen met een schitterende spurtzege van Jasper Philipsen. De vlam van Ham kroonde zich tot sprintkeizer op de Champs-Elysées.

LEES OOK. UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 21. Jasper Philipsen wint koninklijke spurt, zesde Belgische ritzege in Parijs

“Ik kan het niet geloven, dit is een kinderdroom die uitkomt”, was Philipsen emotioneel na afloop van de etappe. “Ik zal even tijd nodig hebben om dit te realiseren. Ik ben enorm fier op mijn team (Alpecin-Deceuninck, red.). Dat we de tour zo kunnen eindigen: dat is echt de kers op de taart.”

Met overmacht won Philipsen de slotetappe: Kristoff en Groenewegen haalden niet eens de finishfoto. “Het ging ideaal voor mij, ik zat in een goede positie. Dylan Groenewegen werd geforceerd om vroeg aan te zetten, terwijl ik gewoon in zijn wiel kon blijven en de slotsprint kon aanzetten wanneer ik wou. Uiteindelijk was dat genoeg om hier te winnen: op de Champs-Elysées als eerste over de meet komen is de droom van elke sprinter. De slotetappe kon echt niet beter verlopen. We kregen te maken met enkele teleurstellingen eerder deze Tour, maar we eindigen in stijl”, aldus Philipsen, die voor de zesde Belgische ritzege deze Tour zorgde. Philipsen zelf kon twee keer zegevieren.