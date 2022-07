Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil aan de macht blijven en start verkiezingscampagne

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is officieel uitgeroepen tot kandidaat van de rechtse Liberale Partij (PL) voor de presidentsverkiezingen van begin oktober. De generaal en oud-defensieminister Walter Souza Braga Netto wordt namens de PL kandidaat voor het vicepresidentschap.

In Brazilië kan een kandidaat voor het presidentschap niet zonder de steun van een grote partij aan de verkiezingen deelnemen. Bolsonaro werd in 2018 gekozen als lid van de rechtse Partido Social Liberal. Die partij verliet hij in 2019 om een eigen partij op te richten. Omdat die nooit van de grond kwam, werd het 67-jarige staatshoofd eind vorig jaar lid van de PL.

Volgens peilingen loopt de rechts-populist Bolsonaro ver achter op de linkse ex-president Lula, die donderdag in São Paulo al werd voorgedragen als de kandidaat namens de linkse Arbeiderspartij (PT). Op de derde plaats in de peilingen, op grote afstand van Bolsonaro en Lula, ligt Ciro Gomes van de eveneens linkse Democratische Arbeiderspartij (PDT).

© REUTERS

Bolsonaro hoopt het tij te keren door meer sociale uitgaven te beloven. Daarnaast zaait hij twijfels over het Braziliaanse kiesstelsel. Daardoor bestaat er twijfel of hij een eventuele verkiezingsnederlaag zal accepteren.

Vanaf 16 augustus zijn verkiezingscampagnes in Brazilië officieel toegestaan. Tot dan hebben partijen en allianties de mogelijkheid kandidaten aan te melden bij het Hooggerechtshof.