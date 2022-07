In het Oost-Vlaamse Waasmunster is zaterdag in de vooravond een vrouw neergestoken door een man die nadien wegvluchtte op een moto. Het slachtoffer is Sophie V. (45), de moeder die exact tien jaar geleden in een psychose haar tweelingdochtertjes van zes om het leven bracht tijdens een vakantie op Curaçao. Ze verkeert niet in levensgevaar.