Wie nog arm gas gebruikt, moet zijn toestellen door een installateur of technicus laten controleren of ze geschikt zijn voor rijk gas. — © BELGAIMAGE

Hasselt

De inwoners van twaalf gemeenten in Limburg krijgen dezer dagen een brief in de bus voor de omschakeling van arm naar rijk gas. De volledige overgang naar rijk gas in Limburg staat gepland voor 1 september 2024. Wie nog arm gas gebruikt, moet zijn toestellen laten controleren of ze geschikt zijn voor rijk gas.