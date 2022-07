In openingswedstrijd van nieuwe competitie ging de VAR al meteen in de fout. “Tot twee keer toe ging de VAR de mist in en werd AA Gent een penalty ontzegd”, zag onze huisanalist Serge Gumienny. “In de volgende wedstrijden was het niveau van de arbitrage beter, maar ook bij STVV en Genk zat er nog geen duidelijke lijn in.”