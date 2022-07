Alaphilippe wint op Muur van Hoei maar staat leiderstrui af in Ronde van Wallonië

Gelijktijdig met het slotweekend in de Tour vond onder de taalgrens het openingsweekend van de Tour de Wallonie plaats. Julian Alaphilippe luisterde zaterdag zijn wederoptreden op met een ritzege bovenop de Muur van Hoei. Zondag was de wereldkampioen onzichtbaar en won Oier Lazkano in Herve.

De Tour de Wallonie kan dit jaar uitpakken met een erg mooi deelnemersveld, met wereldkampioen Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) en goudhaantje Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) als absolute publiekstrekkers. En Alaphilippe was meteen op de afspraak. Zaterdag zette de tweevoudig wereldkampioen op de flanken van de Muur van Hoei een punt achter een moeilijke periode. Hij liet de Spanjaard Alex Aranburu (Movistar) en de Australiër Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) achter zich en won zo zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.

Uitgestelde rit

Zondag stond dan weer de etappe Verviers-Herve op het menu. Deze rit moest eigenlijk al vorig jaar verreden zijn, maar door overstromingen moest deze passage noodgedwongen worden uitgesteld. De karavaan week destijds uit naar Circuit Zolder, waar Fabio Jakobsen de snelste bleek van het pak. Dit jaar kregen de renners wel de loodzware etappe voor de wielen, met onder meer La Redoute (1,5 kilometer aan 10,5%) en de Côte de Cornesse (1,1 km aan 12%) in de laatste 60 kilometer.

Niet de in Riemst woonachtige, maar uit Herve afkomstige Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) won de rit, wel de Spanjaard Oier Lazkano die Vliegen wist af te houden. Alaphilippe won de eerste tussensprint, maar bemoeide zich nadien niet meer in de debatten. De Australiër Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) vertrekt maandag in Visé in de leiderstrui richting Rochefort.