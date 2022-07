Lorenzo Musetti klopt Alcaraz en verovert eerste ATP-titel in Hamburg

In de finale versloeg Musetti de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 6) in drie sets: 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4.

Nadat hij vijf toernooiballen miste in de tweede set moest de 20-jarige Musetti uiteindelijk 2 uur en 46 minuten op de baan staan om alsnog voor een verrassing te zorgen. Maandag klimt hij meer dan twintig plaatsen op de nieuwe ATP-ranking. Ondanks zijn nederlaag wordt de 19-jarige Alcaraz de jongste speler die in de top vijf van de wereldranglijst binnenkomt sinds Rafael Nadal.

Alcaraz verloor voor het eerst een ATP-finale. In 2021 was hij de beste in Umag. Dit jaar triomfeerde de Spanjaard in Rio de Janeiro, Miami, Barcelona en Madrid.

