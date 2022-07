Wat als je overgewicht hebt volgens de dokter? Antidieetspecialiste: “Op gezond zijn, staat geen maat”

Een hele zomer lang helpt ze ons afkicken van diëten en ons gidsen naar een betere relatie met ons lijf én met voeding: antidieet-diëtiste Celien Rombouts. Vandaag beantwoordt ze de vraag van Sofie (39): “Niet meer bezig zijn met afvallen klinkt fantastisch, maar wat als ik echt overgewicht heb en moet afvallen? Want dat zei mijn huisarts nog een keer onlangs. Ik ben ook bang dat mijn cholesterol te hoog is, want mijn moeder en vader hebben daar allebei last van.”