KFC Diest kampt met financiële problemen, maar stelt ex-Rode Duivel aan als coach

Donkere wolken boven het Warandestadion in Diest. Door het plotse wegvallen van hoofdsponsor Napoleon Games kampt de club uit derde afdeling met financiële problemen. Of, en vooral hoe, er aan het nieuwe seizoen begonnen wordt, is nog een groot vraagteken. Een nieuwe coach is er alvast wel. De eerste training wordt maandag geleid door niemand minder dan ex-Rode Duivel Danny Boffin.