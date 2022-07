Wouter Vrancken is trots op zijn spelers: “Hier moeten we verder op bouwen”

Hij had geen zin aan een bezoek aan de klaagmuur. Omdat een ervaren trainer weet dat een duw zoals die van Joseph Paintsil tot een strafschop kàn leiden. “Het is een fase, waaruit een speler lessen kan en moet trekken”, koos Vrancken voor de blik vooruit. “Net zoals we nog meer dingen kunnen leren uit deze prestatie. Vooral dat je in het voetbal je momenten moet pakken om jezelf te belonen. Doe je dat niet, dan kan het in extremis mislopen.”

Maar het was detailkritiek van de coach, die opgetogen was met de sterke prestatie van zijn ploeg. In vergelijking met de mislukte generale repetitie tegen AEK Athene had zijn ploeg in één week enorme stappen gezet. “Vooral op offensief vlak was er véél meer beweging. Dat is ook niet abnormaal, internationals als Ito en Dessers beschikken na een extra trainingsweek over meer volume. We trainden op intensiteit en dat kwam er ook uit. In onze eerste helft zat alles, mijn blad was leeg aan de rust. Dit tonen onder deze zware omstandigheden op Club Brugge, daar mag je trots op zijn. We moeten onze ontgoocheling opzijzetten en hier verder op bouwen.”

Oyen: knieblessure

Vrancken hoopt dat de knieblessure van een sterk gestarte Luca Oyen uiteindelijk meevalt. Oyen had te veel last van het gewricht na een tik in een duel, de volgende dagen wordt de schade pas duidelijk. Morgen volgt er een recuptraining voor de basisspelers, de bankzitters bekampen Westerlo in een oefenmatch achter gesloten deuren.(mg)