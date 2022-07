Volgens schepenbouwer Sevmash Shipyard gaat het om een onderzoeksschip, volgens anderen dient het om de vijand te bespioneren en zelfs om kernwapens te lanceren. We hebben het over ‘Belgorod’, de langste onderzeeër te wereld die vorige maand werd overgedragen aan de Russische marine. “We spreken over een geheel nieuwe categorie van oorlogswapens.”