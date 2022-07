Michael Frey bezorgt Antwerp met dubbelklapper de volle buit op het veld van KV Mechelen

Opvallende keuze van Mark van Bommel: vier wissels na de Europese opener van donderdag, waaronder Frey en niet topaankoop Janssen als diepste man. Een keuze die wel perfect uitdraaide voor Antwerp. Amper één competitiematch gespeeld en de Zwitser staat al net als vorig seizoen bovenaan de topschuttersstand.

De 0-1 kwam er na een werkelijk fantastische lange bal van Alderweireld, voor hem ook meteen de eerste assist. Frey nam in dank aan, stuurde de Mechelse verdedigers het bos in met één schijnbeweging en plaatste knap binnen. Zijn tweede mocht hij vanop de stip in doel torpederen. De opgerukte De Laet werd gehaakt door Wouters en Frey trapte goalie Coucke met een raket van een schot mee tegen de netten: 0-2.

© BELGA

Doelhout in de weg

Nochtans geraakte Antwerp er niet zonder enige moeite door in Mechelen. KV begon met exact dezelfde spelers als in de laatste voorbereidingsmatch tegen Wolfsburg, waar het al na een halfuur 0-4 stond, maar had geleerd uit de fouten die toen gemaakt werden. In balverlies zakte Lavalée telkens erg diep terug, tot tussen de verdedigers, om zo een vijfmansachterhoede te vormen. Een stelling waar de bezoekers meer dan eens op botsten. Nog volstond dat niet voor de Kakkers.

Met een beetje meer geluk had het halverwege al 1-3 gestaan. Beide ploegen hadden immers het doelhout al eens getroffen. Ngoy schoof de eerste grote kans van de match op aangeven van Storm tegen de paal. Stel je maar eens voor dat Mechelen daar op voorsprong was gekomen. Aan de overzijde zag Nainggolan een heerlijke vrije trap uiteen spatten op de deklat.

© BELGA

Gepakt door de hitte

Hoe later in de match, hoe meer de spelers gepakt leken door de hitte. Begrijpelijk, het is tenslotte maar een korte voorbereiding geweest en het kwik zat rond de dertig graden in Mechelen. De intensiteit was er wel nog, maar de efficiëntie ontbrak om nog voor veel doelgevaar te zorgen. Hairemans kwam nog aardig in de buurt met een vrije trap, Shved joeg een doelrijpe kans hoog over. Matchwinnaar Frey kreeg rond minuut 65 een applauswissel, in zijn plaats kon Janssen geen potten meer breken.

Zo werd het de ideale competitiestart voor de Great Old. Het was ook wel een beetje nodig, want donderdag was de Europese heenwedstrijd tegen Drita verre van overtuigend. Nu met deze verse dosis vertrouwen die Kosovaren op hun eigen veld uitschakelen en de Great Old kan zomaar vertrokken zijn in dit prille seizoensbegin.