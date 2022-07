Wout van Aert en ploegmaats bij Jumbo-Visma eren ‘afvallers’ tijdens slotetappe van meer dan geslaagde Tour de France

Een perfecte Tour de France was het voor Jumbo-Visma: met de groene trui, de bolletjestrui en vooral ook de gele trui kan de Nederlandse ploeg terugblikken op een meer dan geslaagde editie.

Zondagavond valt het doek definitief over de Tour de France 2022. Tijdens de slotetappe van Nanterre naar Parijs wordt er onderweg niet al te gek gedaan, waardoor er tijd is voor enkele speciale nummertjes. De renners van Jumbo-Visma reden naar voor om een ploegfoto te laten nemen, al vergaten ze daarbij niet het rugnummer van Primoz Roglic, Nathan Van Hooydonck en Steven Kruijswijk omhoog te steken. Zij halen zondagavond de finish niet: Roglic en Kruijswijk kwamen zwaar ten val en moesten opgeven, Van hooydonck verliet de Tour omwille van familiale problemen. Voor Jumbo-Visma was het een Tour om vol fierheid naar terug te kijken.