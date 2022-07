Van nobele onbekende tot ster van het Sportpaleis, in één jaar tijd. Sinds haar winst in ‘Regi Academy’ gaat het leven van de Lommelse Pauline Slangen (20) in een rotvaart. De volgende sprong? Een eigen solosingle, zónder Regi, die ze meteen mag voorstellen in ‘Tien om te zien’. “Straks draai ik me om, en staat Regi er niet meer. Dat wordt wennen.”