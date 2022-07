Het had een droomstart kunnen worden, het werd een anticlimax. Genk domineerde een uur lang op Jan Breydel maar vergat zichzelf te belonen. Het deksel viel op de neus in minuut 92. De VAR en een penalty-met-rebound beslisten over winst en verlies. “Zuur. En leerrijk”, zei doelpuntenmaker Cyriel Dessers.