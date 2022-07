Jago Geerts triomfeert voor eigen publiek in GP van Vlaanderen MX2 en bouwt WK-voorsprong uit

In de tweede race van de Grote Prijs MX2 van België kwam onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha) zondag als eerste over de streep. Hij haalde het voor de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna), eerder zondag nog winnaar van de eerste reeks. De Noor Kevin Horgmo (Kawasaki) eindigde als derde. De GP-zege is voor Geerts.

Liam Everts (KTM), momenteel dertiende in de WK-stand, finishte als zevende in de tweede reeks. In de eerste reeks van de GP in eigen land reed hij naar een vijfde plaats.

Geerts pakte de GP-zege op het zandcircuit in Lommel, voor De Wolf. Dankzij zijn winst loopt hij uit in de WK-stand. Zijn dichtste belager is Tom Vialle (KTM) en die raakte in Lommel niet verder dan de derde plaats na een zevende en een vierde stek.

Geerts telde na de vorige Grote Prijs, die van Tsjechië, acht punten meer dan de Fransman in de WK-stand. Intussen dikte die voorsprong aan tot 23 punten. Geerts heeft nu 590 punten, Vialle heeft er 567. De derde in de stand, Simon Laengenfelder, telt met 469 punten al meer dan 100 punten achterstand.

De volgende WK-manche vindt op 7 augustus plaats in het Zweedse Uddevalla.