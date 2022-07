Oier Lazkano houdt Loïc Vliegen van zege in tweede rit Ronde van Wallonië

Lazkano haalde het na 176,8 km van Verviers naar Herve voor Loïc Vliegen en zijn landgenoot Jesús Herrada.

Het is de tweede zege in de carrière van de 22-jarige Lazkano na een rit in de Ronde van Portugal in 2020.

Eerder in de Ronde van Wallonië won Julian Alaphilippe nog de eerste etappe op de Muur van Hoei. Zijn leiderstrui is de Franse wereldkampioen nu wel kwijt.

Maandag trekt het peloton over 195,6 km van Wezet naar Rochefort. De Ronde van Wallonië eindigt woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Amerikaan Quinn Simmons op de erelijst.