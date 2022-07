Astrid Coppens (tweede van rechts) zorgt meteen voor een straf verhaal in de seizoenstart van ‘Waarheid, durven of doen’. — © VTM

De start van een nieuw seizoen ‘Waarheid, durven of doen’ zorgt meteen voor een opvallende bekentenis. Astrid Coppens (39) biecht op dat ze ooit, door een stom voorval, een nacht doorbracht in de Amerikaanse gevangenis. “Het leek net ‘Orange is the new black’.”