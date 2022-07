Hij is niet te stoppen (en wacht massaspurt niet af): grappende Wout van Aert demarreert meteen in slotrit

Wout van Aert heeft zowat in de hele Tour de France aangevallen, en dat wou onze landgenoot tijdens de slotetappe nog eens extra in de verf zetten. Bij de start trok de winnaar van de groene trui meteen stevig door, ook Pogacar en Vingegaard bleven in het wiel. Met enkele lachende gezichten tot gevolg.

Dat de gele trui van Vingegaard niet meer in het gedrang zal komen, staat al vast. In de slotetappe gebeuren er nooit al te veel grote verschuivingen in het klassement, waardoor de zege voor de Deen een feit is. Maar dat weerhield Wout van Aert er niet van in het begin toch eens stevig door te trekken. Pogacar kon het wel smaken: het levert geweldige beelden op.