3X3 Team Antwerp wint Nederlandse 3X3 Pro League

Team Antwerp heeft de Nederlandse 3X3 Pro League bijgeschreven op het stilaan indrukwekkend palmares. Een evenement dat gebaseerd is op twee toernooien. De Sinjoren wonnen in Utrecht en eindigden tweede in Den Haag. Goed voor de eerste plaats, voor 10.000 euro en een ticket voor de 3X3 World Tour Masters in Utrecht (24 en 25 september).

Zonder het zieke trio Thibaut Vervoort, Dennis Donkor (die zijn debuut dus niet vierde, red.) en Gaspar Augustijnen beschikte Team Antwerp nog maar over drie spelers. De 21-jarige en 2m11 grote Vrenz Bleijenbergh, net terug van de NBA Summer League met Phoenix Suns, kwam zijn stadsgenoten éénmalig depanneren. Na de 1 op 2 in poule B en won Team Antwerp in de kwartfinale met 17-16 van het Amerikaanse NY Harlem. In de halve finale wonnen Nick Celis, Raf Bogaerts, Bryan De Valck en Vrenz Bleijenbergh met 18-16 tegen het Nederlandse Amsterdam. In de finale verloren de Sinjoren wel met 21-6 en van het Amerikaanse Omaha 3-Ball. Een eerste plaats in Utrecht en een tweede stek in Den Haag zorgde evenwel voor de eerste plaats in de Nederlandse 3X3 Pro League toer. Goed dus voor 10.000 euro en kwalificatie voor de 3X3 World Toru Masters in Utreckt.

Team Merksem in Kroatische Lipik

Team Merksem, zeg maar de tweede ploeg van het Antwerps 3X3 project, nam afgelopen week deel aan de Lipik 3X3 Challenger in Kroatië. Naast Jonas Foerts en Maxime Depuydt zitten ook nog Matts De Keuster en Owen Soontjes in Team Merksem. Na twee spannende partijen in poule B ging Team Merksem tweemaal onderuit: 21-17 tegen het Letse Riga en 17-15 tegen Servische Krupanj.