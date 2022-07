Dit zijn de winnaars van het jeugdsterrentoernooi TC Kaulille

Ferre Boonen (TC Bocholt) blijft de zeges aan elkaar rijgen in het jeugdsterrencircuit. Hij verloor de afgelopen weken geen enkele wedstrijd en was de beste in Bocholt, Peer, Opglabeek, Hamont en nu ook Kaulille. Ook zijn zus Mirre heeft de smaak nu te pakken. Ze was de beste bij de 11-jarigen.