Charles Leclerc is eerlijk na stuurfout: “Als ik de titel verlies, weet ik dat het aan mij lag”

Charles Leclerc lag op kop in de Grote Prijs van Frankrijk toen hij in zijn eentje van de baan ging in Le Beausset. “Puur mijn fout. Dit is onvergeeflijk”, gaf hij zelf toe. Max Verstappen pakte de 27ste zege uit zijn carrière en leidt nu met 63 punten voorsprong.

Bliksemsnel is de 24-jarige Charles Leclerc, maar hij slaagt er niet in stuurfoutjes te bannen. In Le Beausset - een snelle bocht op het circuit van Paul Ricard - maakte hij een spin en eindigde in de muur. Wat ongewoon is op het circuit met zijn enorme uitloopzones. “Ik rij op het hoogste niveau van heel mijn carrière, maar dan gooi ik het weg met zo’n fout. Het was mijn fout, ik verloor de achterkant. Het was het foute moment om een fout te maken. Ik pushte te hard en verloor de achterkant”, aldus de Monegaskische Ferraririjder.

Leclerc lag op het moment van zijn blunder op kop, enkele seconden voor Max Verstappen. Het is niet duidelijk hoe de race anders zou uitgepakt zijn. Aanvankelijk leek Verstappen sneller, maar op het moment van de crash had Leclerc de bovenhand. Verstappen was toen net gestopt.

“Ik had hier zeker 25 punten gepakt”, zei Leclerc ferm. “Ik maakte al een fout in Imola en nu gooi ik er weer 25 weg. Als ik de titel verlies met 35 punten achterstand, weet ik dat het aan mezelf heeft gelegen. Ik moet dit onder controle krijgen.” (mc)