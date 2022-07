Carl Hoefkens verklaart waarom Vanaken niet trapte: “Er was geen discussie over die penalty, Hans kon gewoon niet meer”

LEES MEER. Skov Olsen sleept Club Brugge in knotsgekke topper met twee goals (3-2) voorbij Genk

“Chapeau voor Genk”, begon de nieuwe trainer van Club Brugge. “Zij kwamen naar hier met een sterk gameplan en het duurde lang voor we hen op de knieën kregen. We toonden wel dat we absoluut wilden winnen, die mentaliteit heb je nodig. Op het moment dat we de tegenstander kunnen vastzetten en er golf na golf over hen spoelt, zijn er maar weinig ploegen die daar kunnen aan weerstaan. Onze mentaliteit heeft ons vandaag gered.”

Hoefkens gooide ook nog wat complimentjes naar individuele spelers. “Simon houdt ons de eerste helft recht, dat is duidelijk. Ik ben ook ongelooflijk tevreden over Ferran Jutgla. Constant dreigend en ook nog twee assists erbovenop. Hij koppelt werkkracht aan mentaliteit, zo hoort het. Ik hoop dat hij snel zijn eerste officiële goal kan meepikken.”

In de tribunes werden wenkbrauwen gefronst toen niet vaste strafschopnemer Hans Vanaken zich achter de bal zette maar invaller Kyle Larin. “Dat zag er misschien vreemd uit maar dat was het niet”, aldus Hoefkens. “Hans gaf aan dat hij er door zat, dat hij die penalty niet kon trappen. Dan heb ik Larin aangeduid, die bij Canada de vaste strafschopnemer is. Er was echt geen discussie bij die fase hoor.”

Mignolet: “Acht ballen pakken, ik doe dat niet graag”

Ondanks de twee goals van Skov-Olsen werd overigens niet de Deen maar doelman Simon Mignolet uitgeroepen tot man van de match. “Acht ballen moeten pakken, dat doe ik niet graag. Dat is te veel voor een doelman van Club Brugge“, aldus Mignolet. “Racing was zeker in de eerste helft de betere ploeg. Gelukkig toonden we wel de spirit om de overwinning nog over de meet te trekken. Een verklaring voor die slappe eerste helft heb ik niet. Fysiek staan we nog niet op onze top, en ook onze automatismen moeten nog beter.”

Andreas Skov-Olsen was de matchwinnaar met twee fraaie goals. “Het was een zware match. Door de hitte en omdat Genk zo goed voetbalde. Maar dan zie je ook onze kwaliteit: we geven niet op, we blijven lopen en vechten tot de laatste minuut. Een goed start is belangrijk voor het vertrouwen.” Over zijn tweede goal: “Ik zag de bal op de paal botsen en mijn richting uitkomen. Ik dacht er niet over na en zette mijn voet ertegen.”

Verdediger Brandon Mechele beleefde tegen Cyriel Dessers niet zijn gelukkigste namiddag: “We hadden een beetje geluk vandaag”, was de verdediger eerlijk. “Het was geen supermatch van ons, maar gelukkig zijn we redelijk efficiënt. Mignolet pakt weer een paar goeie ballen, daardoor winnen we uiteindelijk toch. Mijn eigen match? Het was lastig tegen Dessers. Veel fysieke duels, veel sprints.”

Genk (hier Trésor) liet meerdere kansen liggen of stuitte op Mignolet. — © Isosport

Vrancken: “1-4 bij de rust had gekund”

Wouter Vrancken was uiteraard ontgoocheld over het resultaat, niet over de prestatie. “Dit is heel zuur, maar ik ben wel fier op wat mijn jongens toonden. Ze deden alles goed, toonden veel energie. Ik was zelf verwonderd dat de jongens mijn systeem al zo goed oppikten. Over de penalty ga ik niks zeggen: die was terecht. Maar als er één ploeg moest winnen, waren wij het. Als het 1-4 staat aan de rust, kan je niks zeggen.”

Ook Mike Trésor was ondanks zijn doelpunt ontgoocheld. “Zeker omdat we de eerste helft zoveel kansen konden creëren, is het sneu om de match zo af te sluiten. Aan de positieve zijde: ons plan werkte, we zijn de hele match goed blijven voetballen. Dit geeft wel vertrouwen voor de rest van het seizoen. Ik ben desondanks wel blij met mijn allereerste goal voor Racing Genk.” (nvh)