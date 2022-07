LIVE TOUR. Slotetappe van de Tour op de Champs-Élysées

De Tour de France nadert zijn einde en per goede traditie is dat ook dit jaar weer een spektakelstuk van acht enorm snelle rondjes op de bekende Champs-Élysées. Vanuit Nanterre rijdt het peloton richting Parijs, de stad waar Wout Van Aert vorige keer kon zegevieren. Wie er nu eerst over de streep komt? Dat volg je hier LIVE vanaf 16u30.