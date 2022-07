REACTIES. Lorena Wiebes “genoot” van eerste etappezege in Tour de France Femmes, Lotte Kopecky hoopvol: “Dit geeft vertrouwen voor wat volgt”

“Dit is echt ongelofelijk”, begon de Nederlandse ritwinnares Wiebes. “Het team deed het geweldig vandaag. We werkten continu naar dit moment toe, dan is het mooi dat ik het vandaag kan afmaken. Het was een lange en chaotische sprint, en het is erg leuk hier te winnen. Of ik stress had? Ik was eigenlijk vrij relaxed voor de start, we zagen dit als een normale etappe. Tijdens de finale waren er wel wat zenuwen, maar kijk: ik ben tevreden dat ik het kon afmaken. Morgen kom ik in het geel aan de start: het hele team verdient dit na een seizoen dat nu al fantastisch is.”

Ook Lotte Kopecky, die derde eindigde en maandag in het groen verschijnt, blikte tevreden terug op haar eerste etappe. “Uiteindelijk ben ik hier wel redelijk tevreden mee: dit resultaat geeft vertrouwen voor wat er nog komt in deze Tour. Ik was wat nerveus, maar uiteindelijk viel het allemaal wel nog mee. Het is niet zo dat er heel veel bochten waren, dus dat maakt het iets makkelijker. Het was een leuke ervaring en er stonden veel toeschouwers langs de kant. Ik heb de sfeer zeker gevoeld.”

Marianne Vos (2e): “Het gaat niet enkel om die laatste meters”

“De ploeg (Jumbo-Visma, red.) deed het fantastisch om me voorin te houden en om mij uit de problemen te houden. Ik zat goed en kwam naast Lorena de bocht uit, en dan weet je dat het een mooi duel wordt. Ik probeerde nog een gaatje te slaan, maar ik kon haar snelheid niet opvangen.”

“Het is de hele wedstrijd positioneren, het gaat niet enkel om die laatste 150 meter maar over alles ervoor. Op voorhand was er wel wat nervositeit. Het is continu opletten geblazen, iedereen wil vooraan zitten. Ook prachtig hoeveel supporters er zijn. Het was zeker ook genieten.”