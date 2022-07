Toeters en bellen op meest exclusieve en geheime party van Tomorrowland: “Dit is echt de place to be”

Niemand minder dan Netsky was de secret guest op The Hill. — © Jef Matthee

Boom

Tomorrowland is voor veel bezoekers een vat vol verrassingen. Sommigen trachten te onthullen wat er achter de rode doeken van het mysterieuze Amazing Theatre schuilt. Anderen proberen dan weer te ontrafelen welke topartiest er een uurtje op de geheime stage The Hill speelt. Slechts 350 gelukkigen krijgen via een wedstrijd de kans om een exclusieve set bij te wonen. Wij gingen een kijkje nemen op de prachtige en goed verdoken locatie en zagen Antwerpse superster Netsky het volk verwennen.