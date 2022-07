Onze tv-tips: een medisch wonder, bijzondere vriendschap en een uniek hotel

A baby for hope

Canvas, ma, 22.05u

Een aangrijpende docu: Arnaud lijdt aan een uiterst zeldzame aandoening die zijn levensverwachting doet dalen. Enkel een beenmergtransplantatie of stamceldonatie kan de levensverwachting doen stijgen. Dankzij pre-implantatie genetische testing die in ons land op embryo‘s wordt uitgevoerd, is er een baby onderweg die niet aan de ziekte lijdt en geschikt is als donor. (tove)

Singel 39

NPO 3, ma, 20.51u

Lies Visschedijk, die je vast nog kent uit Gooische vrouwen, speelt samen met Waldemar Torenstra in deze luchtige romantische komedie. Zij vertolkt een vrouw die het helemaal voor elkaar heeft in het leven. Wanneer de aantrekkelijke kunstenaar Max voor haar deur staat, ontstaat er een bijzondere vriendschap. Max valt op mannen maar heeft ook een kinderwens. (tove)

Amazing hotels: live beyond the lobby

Een, ma, 18.15u

Een kijkje achter de schermen van ‘s werelds meest bijzondere hotels: het Qasr Al Sarab hotel in de Verenigde Arabische Emiraten ligt diep in de woestijn, volledig omringd door de zandduinen en een verzengende hitte. Toch kunnen de gasten er genieten van enorme baden, zwembaden en weelderige tuinen. Het programma zoekt uit vanwaar het water komt en hoe het personeel werkt in extreme omstandigheden. (tove)