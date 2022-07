Omstreden VAR-strafschop nekt bewonderenswaardig Genk in blessuretijd

KRC Genk leed op de openingsspeeldag een pijnlijke nederlaag (3-2) op het veld van titelverdediger Club Brugge. Pijnlijk, omdat een bewonderenswaardig Racing veel meer verdiende maar op een sterke Mignolet stuitte én in blessuretijd genekt werd door een omstreden VAR-strafschop.

“Mignolet, Mignolet. Simon Mignolet!”

De oorverdovende Brugse gezangen na minder dan 20 minuten spraken boekdelen, alleen dankzij vijf(!) straffe reddingen op rij van de Truienaar zat een machteloze landskampioen nog in de match tegen een ontketend KRC Genk. Twee minuten later stond het… 1-0. Mignolets buurman Maarten Vandevoordt was volstrekt kansloos tegen de eerste onhoudbare Brugse trap tussen de palen van Skov Olsen. De enige doelpoging van blauw-zwart in de eerste 45 minuten. De harde wetten van het voetbal.

Indrukwekkend Genk

Met alleen Lucumi in plaats van McKenzie had Wouter Vrancken dan toch vastgehouden aan de basisploeg, die vorige week ontgoochelde op de fandag tegen AEK Athene. Zijn spelers bedankten de nieuwe coach voor het vertrouwen met een topprestatie. Als dit de weg is dat Vrancken met het nieuwe Genk wil inslaan, dan staan de Limburgse supporters mooie tijden te wachten.

Snelle balwisselingen, enorm veel beweging, voortdurend diepgang en een gedurfde één op één-defensie: Racing verraste niet alleen de buitenwereld, ook de titelverdediger stond erbij, keek ernaar en bedankte zijn doelman.

(Bijna) onklopbare Mignolet

Aan de rust moest de Brugse aanhang haar eerbetoon al herhalen. Intussen stond het 1-1: Dessers ontdeed zich op een knappe voorzet van Munoz voor de tigste keer van een compleet hulpeloze Mechele en duwde van dichtbij de oververdiende gelijkmaker binnen.

1-4 was bij het rustsignaal echter een veel correctere ruststand geweest. Ito, Hrosovsky, Oyen en vooral Dessers (3x) waren slag om slinger op een reflex van Mignolet gestrand, een onvermoeibare Dessers had zich oog in oog met de thuiskeeper ook nog eens de bal laten ontfutselen door de teruggekeerde Mata.

Uitblinker Ito

“Ito, Ito, Ito!” (x10)

De bezoekers gingen na rust onverstoorbaar door op hun elan. Ditmaal wél met succes. De Genkse aanhang mocht al na iets meer dan een minuut de naam van uitblinker Ito scanderen, zijn assist voor de al even knappe als verdiende 1-2 van Trésor was er weer eentje uit het boekje.

Club leek klaar voor de sloop maar krabbelde na tien minuten weer recht. De slopende inspanningen en de hitte hadden de angel uit het Genkse bewegingsvoetbal gehaald. Vandevoordt stond pal op het verwittigingsschot van een sterke Jutgla maar moest zich op het uur toch gewonnen geven. Munoz en Cuesta viseerden op een voorzet van Mata tegelijk Jutgla, waardoor Vanaken diens deviatie van dichtbij kon afwerken: 2-2.

VAR beslist match

Het werd het sein voor een letterlijk adembenemend slot. Iedereen zat piepedood maar wilde wel winnen. waardoor het op het langgerekte veld voortdurend alles of niks werd. Met kansen voor Club, uitblinker Jutgla besloot de beste op de paal. Maar ook Racing kreeg voldoende mogelijkheden voor het nekschot maar daarvoor misten Trésor en Paintsil overzicht én koelbloedigheid.

De omstreden beslissing viel uiteindelijk in… Tubeke. Een goedgeplaatste ref Laforge zag geen graten in een lichte duw van Paintsil in de rug van Mata maar werd naar het scherm geroepen voor VAR Jan Boterberg. De bal ging wel op de stip maar Larin pegelde… tegen de paal. De bal stuiterde echter in de voet van Skov Olsen, die een onrechtvaardig vonnis velde: 3-2.

Diep in blessuretijd zagen Laforge én Boterberg geen strafschop, toen de bal een Brugse hand raakte in de rechthoek. Zo bleef Racing ondanks een straffe prestatie met lege handen achter. Een onverdiende nederlaag maar wel eentje met perspectief.

CLUB BRUGGE: Mignolet – Mata, Mechele, Nsoki – Skov Olsen, Mbamba, Vormer, Vanaken, Meijer – Lang, Jutgla.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga – Hrosovsky, Heynen – Ito, Trésor, Oyen – Dessers.

Vervangingen: 45’ Oyen door Paintsil, 46’ Arteaga door Preciado, Mbamba door Balanta, 61’ Vormer en Meijer door Nielsen en Sobol, 78’ Dessers door Nemeth, 82’ Lang door Larin, 86’ Jutgla door Sowah, 87’ Trésor door El Khannouss.

Doelpunten: 22’ Skov Olsen 1-0, 30’ Dessers 1-1, 47’ Trésor 1-2, 60’ Vanaken 2-2, 92’ Skov Olsen 3-2.

Strafschoppen: 92’ Larin mist (paal)

Gele kaarten: 19’ Arteaga (late tackle), 90’ Trésor (strafschopfout), 92’ Skov Olsen (shirt uittrekken).

Rode kaart: 93’ Guy Martens (keeperstrainer, protest).

Scheidsrechter: Laforge.

Toeschouwers: 24.000

