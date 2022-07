UITSLAG TOUR DE FRANCE FEMMES RIT 1. Geen maat op Lorena Wiebes, ritzege en geel voor Nederlandse

De mannen eindigen straks hun Tour de France in het hartje van de Franse hoofdstad, voor de vrouwen lag de start in de Lichtstad. Groot verschil! Bestaat het mannenpeloton doorgaans afgepeigerde, dan stond er een okselfris vrouwenpeloton aan de start. Hun finish ligt volgende week zondag op La Super Planche des Belles Filles.

Ondanks de frisheid van het peloton werd een klassieke massaspurt verwacht. Lotte Kopecky stak een paar keer de neus aan het venster door puntjes mee te graaien voor het puntenklassement. Groen lijkt dan toch een doel te zijn. Die ene beklimming (sic) voor de bergtrui werd gewonnen door Femke Markus. De Nederlandse mocht achteraf de eerste bollentrui aantrekken.

Maar het was toch vooral uitkijken naar de ultieme ontknoping. Onze landgenoot Alana Castrique kwam in volle finale ten val komen samen met de Luxemburgse Christine Majerus en leek er erg aan toe. Even later kwam de bevestiging: Alana Castrique was de eerste opgever in deze Tour de France Femmes. Intussen probeerde de Française Gladys Verhulst de spurt te ontlopen maar ook bij de vrouwen gold de universele wetmatigheid: op de Champs Elysées wordt gespurt. Terwijl de Française beetje bij beetje vertraagde, werd in het peloton het tempo stelselmatig opgetrokken.

Op drie kilometer van de finish was Verhulst eraan voor de moeite en kon de spurt beginnen. Daarin toonde Lorena Wiebes zich oppermachtig. Ze haalde het voor Marianne Vos en Lotte Kopecky.