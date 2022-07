Na-Tourcriterium Aalst blijft hengelen naar gele trui Jonas Vingegaard, komst Geraint Thomas wel bevestigd

Het organisatiecomité van het na-Tourcriterium van Aalst, dat plaatsvindt op maandag 25 juli, is nog steeds druk in de weer om de gedoodverfde winnaar van de 109e Tour de France, Jonas Vingegaard, te strikken. Wel al zeker van de partij zijn Geraint Thomas, de derde in de stand, en zeven Belgen die de Tour reden, onder wie de drager van de eerste gele trui, Yves Lampaert.

“Met Jonas Vingegaard hebben wij nog geen getekend contract, maar we blijven proberen om de Deen alsnog te overhalen om naar Aalst af te zakken. Hij zou dinsdag gehuldigd worden bij zijn team Jumbo-Visma. Wij hebben hem uitgelegd dat hij perfect pas maandagnamiddag kan afzakken naar Aalst, daar het criterium kan rijden en vervolgens op het hotel kan overnachten om dan af te zakken naar Nederland. Maar hij heeft het, begrijpelijk, zeer druk en blijkbaar is zijn deelname in Aalst niet direct zijn eerste bekommernis”, meldt organisator Johny Van den Borre, die samen met Renno Roelandt en Veronique Moreels de stuwende kracht achter het evenement is.

“Het is dit jaar echt een calvarietocht geworden om ons 85e na-Tourcriterium in elkaar te boksen. Wout van Aert hebben we gesmeekt om te rijden, wij deden hem een zeer riant financieel voorstel maar toch kregen we een negatief antwoord. We zijn ook nog steeds aan de mouw aan het trekken van Jasper Philipsen en trachten hem te overhalen om in Aalst te starten. Zeker van de partij zijn Yves Lampaert, Amaury Capiot, Guillaume Van Keirsbulck, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Edward Planckaert. Wij hopen dat we vannacht of morgenvroeg alsnog witte rook krijgen wat betreft Jonas Vingegaard”, verduidelijkt Van den Borre.

Het programma van het 85e na-Tourcriterium van Aalst:

16u30: Voorstelling Gentlemens Classic en BV’s parade

17u00: Gentlemens Classic en BV’s wedstrijd (30 km)

18u30: Voorstelling profs

19u00: Start 85e na-Tourcriterium

22u00: Huldiging