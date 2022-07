De Plas in Houthalen ontruimd door mogelijke drenkeling

Zondagnamiddag is De Plas in Houthalen ontruimd omdat er mogelijk een drenkeling in het water ligt. De hulpdiensten speuren de zwemvijver af.

De hulpdiensten werden even voor 15 uur gealarmeerd van een mogelijke drenkeling in De Plas. Eén persoon is vermist, maar het is nog niet zeker of die in het water zit of niet. Naast de politie Carma kwam ook de ambulance, een mug-arts en een duikteam ter plaatse. Er wordt volop gezocht naar de vermiste persoon. Iedereen moest uit het water gaan en inmiddels is ook het strand ontruimd.