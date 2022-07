Casper Ruud klopt Berrettini in het Zwitserse Gstaad en verlengt titel

Casper Ruud (ATP 5) heeft zijn titel verlengd op het ATP 250-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/534.555 euro). Het Noorse eerste reekshoofd versloeg in de finale het Italiaanse tweede reekshoofd Matteo Berrettini (ATP 15).

De 23-jarige Ruud trok in drie sets aan het langste eind: 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 33 minuten.

Ruud, eerder dit jaar finalist op Roland Garros, veroverde de negende ATP-titel in zijn carrière, de derde dit seizoen na Genève en Buenos Aires. Berrettini speelde voor de elfde keer een ATP-finale. Hij heeft zeven ATP-titels op zijn palmares, in 2018 was hij de beste in Gstaad.