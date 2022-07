Yanina Wickmayer strandt in Praag in laatste kwalificatieronde

hhg

Yanina Wickmayer (WTA 598) heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het WTA-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hard/251.750 dollar). In de tweede en tevens laatste kwalificatieronde ging onze landgenote in drie sets onderuit tegen de Tsjechische Barbora Palicova (WTA 378): 6-4, 4-6 en 6-2 na 2 uur en 30 minuten.