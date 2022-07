Tsjechische Kurikova wint wereldbekermanche triatlon in Pontevedra, aanvallende Jolien Vermeylen pakt zevende plaats

Petra Kurikova uit Tsjechië heeft zondag in Pontevedra de Spaanse wereldbekerwedstrijd triatlon over een olympische afstand (1500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen) gewonnen. Kurikova haalde in 1u57:43 haar eerste overwinning op het internationale circuit. Bij de Belgen liep Jolien Vermeylen (1u58:28) zich in de kijker met een zevende plaats, Hanne De Vet werd 36e.