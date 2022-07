Tourbaas Christian Prudhomme blikt terug op voorbije editie en vindt het overdreven om Wout van Aert als dé man van de Tour te zien

Vooral de etappe op de Col du Granon zal Prudhomme bijblijven. Hij keek toen naar eigen zeggen naar “een van de mooiste bergetappes die ik in dertig jaar heb gezien”. Bovendien zag hij de manier van koersen de laatste jaren heel erg veranderen. “We zien dat de overgangsfase met ritten waarin vluchters hun kans kunnen gaan, verdwijnen. In alle etappes gebeurt er iets. In het eerste uur wordt heel snel gereden en er gaan vaak favorieten of ploegmaten van favorieten mee in ontsnappingen. Dit is een compleet nieuwe manier van koersen”, vervolgt hij.

Voorts spreekt de Tourbaas zich ook uit over de bijzondere prestaties van onze landgenoot Wout van Aert. Prudhomme vindt het “een beetje overdreven” om hem te zien als dé man van deze Tour. “Zelfs al liet hij uitzonderlijke dingen zien, dat vind ik wat overdreven”, klinkt het. “Van Aert kan net als Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel in de eerste week van de Tour voor grote verschillen zorgen. Vaak kunnen die verschillen zelfs gevolgen hebben voor de laatste week van de wedstrijd. Van Aert is een essentieel element van de Ronde van Frankrijk, net als Tadej Pogacar. De Sloveen is volgens mij heel erg gegroeid, zeker in zijn nederlaag. Hij bleef aanvallen, al is het maar uit passie voor de sport.”

De sportiviteit van de Sloveen vergrootte volgens Prudhomme de overwinning van Vingegaard. “Onze ploegen die samen met jeugdrenners de eerste of laatste kilometer van de etappe reden, werden altijd begroet door de Deen. Hij nam altijd even tijd voor hen, iets wat niet alle toppers gegeven is.”

Tenslotte werd ook Prudhomme geconfronteerd met een vraag over doping. De Tourbaas is ervan overtuigd dat de strijd “tegen bedrog” altijd moet worden voortgezet. “In de wielersport worden vaak vragen gesteld die men in andere disciplines niet zou stellen. Maar we moeten natuurlijk waakzaam zijn en ik ben er zeker van dat de Internationale Wielerunie (UCI) zich blijft inzetten voor de strijd tegen het gebruik van verboden middelen.”