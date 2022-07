Gilles-Arnaud Bailly (ITF-8) is de eerste Belg sinds Kimmer Koppejans die zich bij de U18 tot Europees kampioen kroont. Bailly versloeg in de finale de Kroaat Dino Prizmic (ITF-10) overtuigend met 6-2 en 6-3. Met deze overwinning breit hij een vervolg aan zijn succesvolle seizoen. Eerder stond de 16-jarige ook al in de finale van Rolland Garros.