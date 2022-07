Lichaam van vermiste Vlaming Nicolaas Hinckxt (30) gevonden volgens Thaise media

Volgens Thaise media is zondag om 14.10u lokale tijd (9.10u in België) het lichaam van Mechelaar Nicolaas Hinckxt (30) aangetroffen. Hij raakte vrijdag vermist bij een raftongeluk. De Thaise politie en reddingswerkers zetten een reddingsactie op touw, maar voor het slachtoffer kon volgens de berichtgeving geen hulp meer baten.

“Het lichaam werd zondag aangetroffen op 10,5 kilometer van de plaats waar het ongeval gebeurde”, meldt een radiostation in de regio Chiang Mai via sociale media. “Een 30-jarige Belgische toerist die op 22 juli tijdens het raften van een rubberboot viel, werd drijvend aangetroffen naast een boom in de Mae Taeng rivier, in een bocht nabij het Mae Taman Elephant Camp. Reddingswerkers hielpen de drenkeling aan land te brengen, coördineerden de dokters en stuurden bemanning ter plaatse. Het lichaam werd naar Mae Teang overgebracht voor een autopsie.” (kvro, cvr)