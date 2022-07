Urban Run Wijer op 3 september mikt op 500 deelnemers

“De Urban Run is geen wedstrijd, maar wel een sociaal gebeuren waar mensen kennis kunnen maken met de omgeving. Ik ben heel blij met de steun die ik krijg van inwoners uit Wijer en de gemeente Nieuwerkerken om er ook dit jaar een bijzondere editie van te maken.” Hilaire is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Na twee succesvolle edities in Nieuwerkerken-centrum in 2018 en 2019, was het plan om de editie 2020 in Binderveld te laten plaatsvinden. Maar dat was buiten corona gerekend ... “We moesten toen op het allerlaatste moment alles afgelasten helaas. Maar het draaiboek konden we een jaar later perfect hergebruiken, toen we in 2021 wel een Urban Run in Binderveld konden organiseren. Dit jaar doen we dat in Wijer, volgend jaar dan in de laatste deelgemeente Kozen. En in 2024 wil ik in schoonheid stoppen met een laatste editie in Nieuwerkerken”, zo blikt Hilaire al vooruit. Maar ondertussen is hij druk in de weer in Wijer. “We hebben een parcours uitgetekend van ruim vijf kilometer. Wandelaars en joggers leggen dat één keer af, lopers twee keer. De vertrekplaats is zaal Vivario. Van daaruit lopen mensen onder meer door basisschool De Wijzer, langs de bed and breakfast Mas Isa en dwars door café De Zwarte Stijlen. De tocht passeert ook door de werkhuizen van keukens Schreurs en over het binnenplein van Kasteelhoeve De Kerckhem. Maar ik kan nog niet alles verklappen. Weet dat we ook op vijf plekken live muziek zullen hebben, en op vier plekken zorgen we voor speciale lichteffecten. Op het plein in het centrum komt ons doolhof te staan, en onderweg plannen we ook nog een ‘wereldstraat’. In groot Nieuwerkerken wonen heel wat mensen van buitenlandse afkomst. Van alle landen die vertegenwoordigd zijn, gaan schoolkinderen vlaggen maken die we dan ophangen”, zo vertelt Hilaire voluit. Ondertussen heeft hij op Facebook een leuk promofilmpje gelanceerd om deze Urban Run te promoten. “Vorig jaar telden we vijfhonderd deelnemers, dat cijfer willen we nu opnieuw halen. De voorinschrijvingen via onze website zijn al open. Kinderen betalen 8 euro en krijgen een drankje, een medaille en een verrassing. Voor volwassenen kost een deelname tien euro, en dat is inclusief drankbevoorrading, een T-shirt en een drankje na afloop. Aan de aankomst zorgt Basisschool De Wijzer voor een afterparty met drank, eetstandjes en sfeer, dus het gaat zeker weer een topeditie worden”, zo besluit Hilaire. len

Het leuke promofilmpje staat op de facebook-pagina van de Urban Run: https://fb.watch/esPA1jJQ0N/

Inschrijven kan via de website: https://www.urban-run-nwk.com/inschrijving-1