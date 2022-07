Eddy Merckx stelt zich vragen bij de voorbereiding van Pogacar: “Als je de Tour al eens te makkelijk hebt gewonnen, denk je dat je je alles kan veroorloven”

“Ik had niet verwacht dat Vingegaard zou winnen, maar vanaf het begin dacht ik dat Pogacar niet zo sterk was als hij vorig jaar was”, opende Eddy Merckx. “Ik denk dat hij zich minder heeft voorbereid op deze Tour dan in andere jaren. Door alleen de Ronde van Slovenië te doen, was er een volgens mij een fout in zijn voorbereiding. Hij kan het licht opgevat hebben”, zei Merckx.

Pogacar begon aan zijn seizoen in de UAE Tour eind februari, die hij finaal ook won. Daarna won de Sloveen zonder onderbreking de Strade Bianche en bevestigde hij zijn sterke vorm in de Tirreno-Adriatico. Nadien volgden nog Milaan-Sanremo (5e), Dwars door Vlaanderen (10e), de Ronde van Vlaanderen (4e) en de Waalse Pijl (12e). Toen laste Pogacar een pauze in van bijna twee maanden, om uiteindelijk in zijn thuisland te hervatten met de Ronde van Slovenië.

Met andere woorden, geen Dauphiné of Ronde van Zwitserland zoals een groot deel van het peloton dat wel deed. Daarom dat Eddy Merckx het niet eens is met de voorbereiding van de Sloveen. “Als je de Tour al eens te makkelijk hebt gewonnen, denk je dat je je alles kan veroorloven, en dat is een grote fout die hij maakte”, vervolledigde de Kannibaal.

Lofwoorden

Al heeft Merckx, die Pogacar al meermaals aanwees als zijn gedoodverfde opvolger in de 21e eeuw, ook grote lof voor de tweevoudig Tourwinnaar. “Ik denk omdat hij zowel klassiekers als rittenkoersen rijdt, hij telkens wat dichter bij mij komt te staan. Het is ook de manier waarop hij rijdt. Hij is niet bang om aan te vallen. Ook niet als hij in de gele trui rondrijd. Op die manier lijkt hij veel op mij”, vertelt Merckx, die zijn lof voor een geweldige Wout van Aert en een al even geweldige Tour niet onder stoelen of banken stak.