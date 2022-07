Amerikaan leeft al meer dan 20 jaar op cruiseschepen: “Geen zin meer om afwas te doen en vuilnis buiten te zetten”

Al meer dan twintig jaar leeft de Amerikaan Mario Salcedo op cruiseschepen. Die levensstijl kost hem heel wat geld, maar dat is het hem helemaal waard. De man is ook niet van plan snel weer voet aan wal te zetten, wat hem betreft vaart hij tot aan zijn dood.

Salcedo besloot in 1997 zijn carrière te stoppen en vanaf 2000 leeft hij praktisch permanent op cruiseschepen van Royal Caribbean. Zijn keuze heeft hem ondertussen al 1,4 miljoen dollar gekost, maar dat is het volgens hem waard om ‘de ontsnappen uit de realiteit’. Hij had bijvoorbeeld geen zin meer om de was te doen of het vuilnis buiten te zetten.

Salcedo heeft meer dan 9.000 nachten doorgebracht op zee en staat bij vele bemanningsleden bekend als ‘Super Mario’. Hij vult zijn dagen met zwemmen, cocktails drinken, honkbal kijken en salsadansen. Een voordeel: hij is single en heeft geen kinderen. Daardoor kan hij praktisch non-stop de wereldzeeën bevaren, wat hem al bracht naar Japan, Nieuw-Zeeland en door het Suezkanaal.

Salcedo geeft 60 tot 70 duizend dollar uit per jaar, aldus The Mirror. Hij krijgt wel kortingen omdat hij eigenlijk altijd op zee is en zeer simpele hutten boekt, maar desondanks moet hij soms nog werken. Hij beheert meerdere investeringen, waarmee hij genoeg binnenhaalt om zijn levensstijl te bekostigen.

’Super Mario’ heeft eerder gesteld dat hij geen “landbenen” meer heeft, maar hij moest in 2020 toch vijftien maanden op Aruba verblijven. Kort daarna liet hij weten dat wat hem betreft hij tot zijn dood blijft varen.