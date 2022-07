Oudsbergen

Op de dag dat ze haar 18de verjaardag zou vieren, is zaterdag in Oudsbergen een Save-bord voor Zara Braeken onthuld. Zara werd op 26 maart 2018, op 700 meter van haar huis, dodelijk aangereden door een vuilniswagen. Ze was amper 13. “Vandaag kleuren we deze zwarte plek en eren we jouw leven”, zei mama Winnie Bloemen.