Burenruzie loopt uit de hand in Stokkem: man (21) schiet op huis en bewerkt auto met hamer

De woonkern Veeweide in Stokkem is zaterdagavond opgeschrikt door een schietpartij. Nadat een burenruzie uit de hand liep, schoot een 21-jarige man door het raam van zijn buurman en bewerkte hij diens Opel Corsa met een hamer. De twintiger is gearresteerd.

De schietpartij vond zaterdag rond 20.30 uur plaats in de Kapelstraat in de sociale woonwijk Veeweide in Stokkem. Volgens de buren ging het om een ruzie tussen minstens twee bewoners. Die ruzie ontspoorde en een 21-jarige jongeman loste uiteindelijk een aantal schoten met een vuurwapen. Hij raakte het raam van zijn buurman. Zondagochtend was nog duidelijk een kogelinslag in het venster te zien.

De twintiger bewerkte ook de zwarte Opel Corsa van zijn buur met een hamer. De auto stond geparkeerd op de openbare weg voor de woning. Hij sloeg onder meer de voorruit, achterruit en de vier zijruiten stuk. Bij het incident zouden geen gewonden zijn gevallen.

De ruiten van de Opel Corsa werden allemaal ingeslagen. — © MMD

Zoektocht naar wapen

De politie Maasland kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en arresteerde de 21-jarige man. Hij werd verhoord. Omdat de man het vuurwapen in een nabijgelegen aardappelveld zou gegooid hebben, speurde de politie het veld af met een hond om het wapen op te sporen. De brandweer zorgde voor voldoende verlichting. De zoektocht duurde tot middernacht, maar het wapen zou niet gevonden zijn. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De Kapelstraat werd een tijdje volledig afgesloten voor het verkeer tussen het centrum van Stokkem en Rachels-Lanklaar. De recherche van de politie Maasland voert verder onderzoek.

Volgens de buurtbewoners boterde het al lang niet in een van de woningen op Veeweide, die uitgeeft op de Kapelstraat. Enkele weken geleden zou volgens hen voor de bewuste woning een auto in brand zijn gestoken.

