Geen ‘Paris Cycling Club’ voor Michael Matthews: Australiër verlengt contract bij BikeExchange-Jayco

De 31-jarige Matthews, die in de Tour nog de veertiende etappe op zijn naam schreef, zal dus nog tot 2025 bij Team BikeExhange-Jayco aan de slag zijn. Dat bevestigde teameigenaar Gerry Ryan.

“Michael is een belangrijk onderdeel van GreenEDGE Cycling”, vertelt Ryan. “Hij heeft dit jaar in de Tour de France laten zien hoe hij gegroeid is als renner en kan vechten voor overwinningen in veel verschillende soorten wedstrijden, terwijl hij zich ook kan inzetten voor zijn ploeggenoten wanneer dat nodig is. Met de overwinning van een paar dagen geleden heeft hij ons opnieuw laten inzien dat hij één van de beste renners in het peloton is. We zijn erg blij dat hij doorgaat. Hij zal natuurlijk een van de leiders zijn van onze ploeg, die we tot mijn vreugde de komende drie jaar zullen ondersteunen.”

Matthews bedankte op zijn beurt Ryan. “Ik ken Gerry al sinds mijn 17e en hij heeft me altijd 110% gesteund. Ik ben natuurlijk altijd bereid om mijn best te doen om zijn vertrouwen en dat van het team in mij terug te betalen. We willen altijd nieuwe doelen bereiken en ervoor zorgen dat we jaar na jaar een beter team bouwen. Ik kan niet wachten om meer succes te behalen dat we verdienen”, aldus Matthews.