Heemkring Elen wandelt door eigen dorp

Omdat ze de twee vorige jaren niets konden ondernemen door corona had de vereniging dit jaar iets speciaals bedacht. Niet alleen wandelen maar er was ook een quiz aan verbonden. Sinds 1 juli kon je het wedstrijdformulier aanvragen om er mee aan de slag te gaan. 25 vragen over de geschiedenis van Elen moesten ingevuld worden.Op het sportieve vlak waren drie korte wandelingen van 2,5 km en een lange wandeling van 6 km voorzien in en rond de dorpskern. Jammer genoeg moesten de drie korte wandelingen herleid worden tot slechts één omwille van het regenachtige weer. Dat was ook de reden voor de beperkte opkomst van wandelaars.Na het wandelen was er een gezellige samenkomst in het Ontmoetingscentrum waar om 17 uur de uitslag van de quiz bekendgemaakt werd. De eerste prijs was een reischeque, gevolgd door nog een vijftal waardevolle prijzen. De anderen konden toch naar huis gaan met een troostprijs.Meteen werd ook al bekend gemaakt dat het volgende Wauweleurke zal plaatsvinden op 19 september, intussen al de 29ste editie.